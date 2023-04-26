الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
لقطات من الأجواء لسيول وادي النخيل شمال المجمعة
رقم صادم.. هذا ما كشتفه الصحة العالمية عن المنشآت الصحية المغلقة بالسودان
نظام غذائي يحمي من تليف الكبد
هل الأطعمة المجمدة صحية؟.. خبراء تغذية يجيبون
لم يتركه ﷺ في سفر ولا حضر.. هاشتاج #الوتر جنه القلوب يتصدر تريند تويتر
مشهد مخيف.. منزل يسير ليلا ويثير فزع السكان بأمريكا

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

لقطات من الأجواء لسيول وادي النخيل شمال المجمعة

لقطات من الأجواء لسيول وادي النخيل شمال المجمعة

لقطات من الأجواء لسيول وادي النخيل شمال المجمعة
٠٢:٥٧:١١ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان سيول وادي النخيل شمال محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

سيول وادي النخيل

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من الأجواء، بكاميرا “علي بن محمد البدر”، لقطات مذهلة من الأجواء لجريان سيول وادي النخيل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنقطة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. جريان سيول وادي الباطن شمال غرب الرياض

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدمات بشأن الحالة الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القادمة.

حالة مطرية على الرياض

وتوقع المركز، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تستمر حتى الساعة الثانية من صباح يوم الخميس.

وتشمل الحال كل من “الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، الأفلاج، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، مرات”.

في سياق متصل، نصحت المديرية العامة للدفاع المدني بأهيمة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

اقرأ أيضا:

مدني حريملاء ينقذ شخصًا احتجزته السيول وتطبيق الأنظمة بحقه

الكلمات الدلالية:
أمطار الرياض الرياض المجمعة وادي النخيل

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. تساقط البرد على محافظة مهد الذهب

بالفيديو.. تساقط البرد على محافظة مهد الذهب

٠٦:١٨ م، الأحد، ٠١ أبريل ٢٠١٨
«غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ».. تلاوة تهز القلوب للشيخ ماهر المعيقلي

«غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ».. تلاوة تهز القلوب للشيخ ماهر المعيقلي

٠١:٠١ ص، الثلاثاء، ١٦ مارس ٢٠٢١
شاهد.. طفلة تطير في الهواء بسبب قوة الرياح

شاهد.. طفلة تطير في الهواء بسبب قوة الرياح

٠٤:٣٥ م، السبت، ١١ مارس ٢٠١٧
فيديو.. اعتقال رئيس مجلس إدارة شركة «أودي» بسبب «المحركات المغشوشة»

فيديو.. اعتقال رئيس مجلس إدارة شركة «أودي» بسبب «المحركات المغشوشة»

٠٥:٥٩ م، الثلاثاء، ١٩ يونيو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *