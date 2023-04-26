لقطات من الأجواء لسيول وادي النخيل شمال المجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان سيول وادي النخيل شمال محافظة المجمعة بمنطقة الرياض.

سيول وادي النخيل

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من الأجواء، بكاميرا “علي بن محمد البدر”، لقطات مذهلة من الأجواء لجريان سيول وادي النخيل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنقطة.

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وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدمات بشأن الحالة الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القادمة.

حالة مطرية على الرياض

وتوقع المركز، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تستمر حتى الساعة الثانية من صباح يوم الخميس.

وتشمل الحال كل من “الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، الأفلاج، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، مرات”.

في سياق متصل، نصحت المديرية العامة للدفاع المدني بأهيمة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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