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7 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

7 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

7 شوال.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
٠٣:٠٠:١٦ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 7 شوال 1444 هجرية، الموافق 27 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:41 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:40، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:30 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:37 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 7 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الخميس

موعد أذان الفجر

مكة – 4:32

المدينة – 4:27

الرياض – 3:58

موعد أذان الظهر

مكة – 12:19

المدينة – 12:20

الرياض – 11:51

موعد أذان العصر

مكة – 3:41

المدينة – 3:47

الرياض – 3:19

موعد أذان المغرب

مكة – 6:45

المدينة – 6:49

الرياض – 6:21

موعد أذان العشاء

مكة – 8:15

المدينة – 8:19

الرياض – 7:51

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