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مشهد مخيف.. منزل يسير ليلا ويثير فزع السكان بأمريكا
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مشهد مخيف.. منزل يسير ليلا ويثير فزع السكان بأمريكا

مشهد مخيف.. منزل يسير ليلا ويثير فزع السكان بأمريكا

مشهد مخيف.. منزل يسير ليلا ويثير فزع السكان بأمريكا
٠٢:١١:٢٩ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت امرأة أمريكية، لحظة وقوع انهيار أرضي، ما أدى إلى انزلاق منزل جارهم، بينما كانت في نزهة مع زوجها في مدينة درابر بولاية يوتا الأمريكية.

إخلاء المنازل المجاورة

وتحطمت المنازل غير المستقرة في الصباح الباكر في درابر بولاية يوتا، مما دفع المساكن المجاورة إلى الإخلاء، فيما قال مسؤولون إن المنازل كانت في خطر بسبب الانزلاق الناجم عن تغيير الأرض وكسر الأساسات، حسب “الوفد”.

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سيول تقتلع منزلا من مكانه

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول وهي تجرف منزلا بالكامل في ولاية ألاسكا شمال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف جرفت السيول القوية للمنزل الذي سار عائما بعدما اقتلعته السيول من مكانه في مشهد مخيف.

وفي مثل هذه الأيام وخاصة في فصل الصيف تضرب العاصفة الاستوائية «هنري» عدد من الولايات الأمريكية، مما يسبب هطول أمطار غزيرة وسيول ينتج عنها غرق الشوارع والطرقات والمنازل، وسط تحذير الأرصاد من فيضانات تؤدي لأضرار بالغة في الأرواح والممتلكات.

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