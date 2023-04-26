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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن توفر وظائف شاغرة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن توفر وظائف شاغرة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن توفر وظائف شاغرة
٠١:٥٦:٣٢ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

المؤهلات والخبرات:

  • أفضل 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة ، مع 3 سنوات من الخبرة المفضلة في المستوى الإداري.
  • مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو ما يعادلها.
  • يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 26 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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فرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف وظائف شاغرة

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