هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن توفر وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدير تجربة العملاء.
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المؤهلات والخبرات:
- أفضل 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة ، مع 3 سنوات من الخبرة المفضلة في المستوى الإداري.
- مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ، أو ما يعادلها.
- يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 26 أبريل 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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