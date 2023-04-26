هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن توفر وظائف شاغرة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية: