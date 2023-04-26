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شاهد.. بردية الأحمدية شرق الرس

شاهد.. بردية الأحمدية شرق الرس

شاهد.. بردية الأحمدية شرق الرس
٠١:١٩:٤٦ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهد مركز الأحمدية شرق محافظة الرس، مساء أمس الاربعاء، تساقطا كثيفا لحبات البرد، في ظل استمرار حالة التقلبات الجوية على العديد من المناطق.

بردية الأحمدية شرق الرس

ووثق مقطع فيديو تساقط كثيف لحبات البرد، على مركز الأحمدية شرق الرس، مع هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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في ساق آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدمات بشأن الحالة الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القادمة.

حالة مطرية في الرياض

وتوقع المركز، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تستمر حتى الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس.

وتشمل الحال كل من “الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، الأفلاج، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، مرات”.

ونصحت المديرية العامة للدفاع المدني بأهيمة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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الكلمات الدلالية:
الأمطار البرد الرس القصيم بردية الأحمدية

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