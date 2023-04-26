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مدني حريملاء ينقذ شخصًا احتجزته السيول وتطبيق الأنظمة بحقه
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مدني حريملاء ينقذ شخصًا احتجزته السيول وتطبيق الأنظمة بحقه

مدني حريملاء ينقذ شخصًا احتجزته السيول وتطبيق الأنظمة بحقه

مدني حريملاء ينقذ شخصًا احتجزته السيول وتطبيق الأنظمة بحقه
٠١:١٩:٥٩ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة حريملاء مساء أمس الأربعاء،إنقاذ شخص احتجزته السيول داخل مركبته.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، إن مدني حريملاء أنقذ شخصًا احتجز في سيل داخل مركبة، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها”، بالتنسيق مع المرور”.

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يذكر أن منطقة الرياض شهدت خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في عدد من الأحياء والمحافظات.

في سياق متصل، غمرت مياه السيول والأمطار أمس الأربعاء، محافظة مرات شمال غرب منطقة الرياض، وسط حالة من الطقس غير المستقر.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت أمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية في الرياض وغطت مرات والقويعية ورماح.

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كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان سيول وادي الباطن شمال غرب الرياض.

وأظهر المقطع، جريان وتدفق السيول في وادي الباطن، بمنطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني حريملاء سيول سيول حريملاء

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