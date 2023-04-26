هل الأطعمة المجمدة صحية؟.. خبراء تغذية يجيبون

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نبّه باحثون، على فوائد تجميد الأطعمة، مع احتفاظها بعناصرها الغذائية، وساد اعتقاد لدى خبراء، أن هناك طرق محددة تفقد بها الفاكهة الطازجة عناصرها الغذائية.

تحلل الفيتامينات

من جانبه، قال الدكتور جونتر كونل، خبير التغذية في جامعة ريدينج: “يمكن أن يؤدي تعرّض الفاكهة للضوء والهواء إلى الأكسدة الضوئية، وهي عملية تؤدي إلى تحلل الفيتامينات والعناصر الغذائية”، حسب “القبس”.

كما يمكن أن تؤدي الإنزيمات الطبيعية الموجودة في الفاكهة أيضا، حسب كونل، إلى انخفاض مستويات المغذيات بمرور الوقت، فضلاً عن التسبب في فقدان اللون والنكهة.

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طريقة تجميد الأطعمة

يمكن أن يحافظ التجميد على العناصر الغذائية، وذلك وفق ترتيبات معينة، أولها سلق الفاكهة، وذلك بتعريضها لفترة وجيزة للماء المغلي أو البخار، مما يؤدي إلى تعطيل الإنزيمات، ويمنع فقدان العناصر الغذائية.

ثم يتم خفض درجة حرارة الفاكهة إلى حوالي -20 درجة مئوية، مما يؤدي إلى تجميد الماء في الفاكهة، ويؤدي ذلك إلى إبطاء التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الطعام، مما يمنع فقدان العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C والبوليفينول وبعض مضادات الأكسدة.