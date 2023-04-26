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وفد فلبيني بالكويت.. ماذا عن أزمة وقف العمالة؟

وفد فلبيني بالكويت.. ماذا عن أزمة وقف العمالة؟

وفد فلبيني بالكويت.. ماذا عن أزمة وقف العمالة؟
٠١:٥٨:٢٧ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من المتوقع أن تزور وزيرة العمالة المهاجرة الفلبينية، سوزان أوبلي، الكويت، منتصف مايو المقبل؛ لعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية، ومكاتب الاستقدام المحلية.

وقف توريد العمالة المنزلية

وتأتي الزيارة، التي من المرجح أن تستمر لمدة 3 أيام، لحل الأزمة الراهنة، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين، بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا قريباً، حسب “الجريدة”.

وتتمثل الأزمة في قرار مانيلا الصادر في فبراير الماضي بـ وقف توريد العمالة المنزلية أول مرة إلى الكويت إلى ما بعد إجراء إصلاحات كبيرة، وعقب محادثات ثنائية مرتقبة تضمن توفير المزيد من الضمانات لحماية ورفاهية العمالة”.

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قضايا عالقة

وتسعى المناقشات إلى وضع حلول لقضايا عالقة عدة، يأتي في مقدمتها

– مشكلة تكدس عاملات في مبنى تابع للسفارة، وقد بلغت أعدادهن المئات

– سرعة بت المنازعات العمالية ورد الحقوق المالية لأصحابها

سواء الخاصة برفض أرباب الأعمال دفع الرواتب الشهرية أو المستحقات عن نهاية الخدمة

أو المعنيّة بحجب ثبوتيات العاملات، سواء البطاقة المدنية أو جواز السفر

– تأكيد الدور المنوط بمركز إيواء العمالة التابع لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة.

الكلمات الدلالية:
أخبار الكويت العمالة المنزلية مركز إيواء العمالة وزيرة العمالة المهاجرة الفلبينية

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