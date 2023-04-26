تنبيه مهم من الأحوال المدنية بشأن سجل الأسرة

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شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أهمية الحفاظ على سجل الأسرة وعدم اصطحابه أثناء السفر.

أهمية سجل الأسرة

وقالت الأحوال المدنية، في بيان لها عبر “تويتر”: “إن سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة، فاحرص على عدم حمله معك في سفرك”.

وتابعت الأحوال المدنية أن سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة فقط.

خدمة بياناتي المطورة

وفي وقت سابق، أوضحت الأحوال المدنية أن خدمة “بياناتي المطورة” هي خدمة تمكن المستفيد من إصدار وطباعة وثيقة بيانات مواطن حسب القطاع المحدد، مع إمكانية تحقق القطاعات من صحة البيانات.

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خطوات تنفيذ الخدمة

-تسجيل الدخول إلى منصة أبشر من هنا.

-اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

-ثم اختيار الأحوال المدنية.

اختيار خدمة “بياناتي المطور”.

وتقدم خدمة بياناتي إمكانية تفويض المواطن لأي قطاع حكومي تم تطبيق الخدمة لديه لاستقبال المراجعين؛ بالاطلاع على بياناته المصرح بها من الأحوال المدنية.

وبعد ذلك يقوم القطاع المُفَوَّض بالاطلاع على البيانات المصرحة وإكمال إجراءات المواطن اللازمة دون إحضار برنت من الأحوال المدنية، حيث تم تطبيق الخدمة في عدد من القطاعات الحكومية (تكون مضافة في قائمة القطاعات) وجاري العمل على بقية القطاعات.

آلية استخدام الخدمة

لكي يتم الاستفادة من الخدمة لابد من التسجيل على بوابة وزارة الداخلية والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور، وبعد ذلك تتبَّع الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول بموقع وزارة الداخلية الإلكتروني

– الدخول إلى الخدمات الإلكترونية – خدمات غير المسجلين – خدمات الأحوال المدنية – خدمة بياناتي

-الإجابة على سؤال اختياري لمعلومات صاحب الطلب

-اختيار القطاع المراد تخويله بالاطلاع على البيانات

-الموافقة على رسالة التأكيد

– انتهاء التفويض وإمكانية طباعة معلومات التفويض وزيارة القطاع

أما إذا كان المواطن مسجلاً في موقع وزارة الداخلية ومفعلاً فيتبع الخطوات التالية:

– تسجيل الدخول بموقع وزارة الداخلية الإلكتروني

-الدخول إلى الخدمات الإلكترونية – خدمات الأحوال المدنية – خدمة بياناتي

– اختيار القطاع المراد تخويله بالاطلاع على البيانات

-الموافقة على رسالة التأكيد

-انتهاء التفويض وإمكانية طباعة معلومات التفويض وزيارة القطاع

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