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أمريكي يتحول إلى وحش رغم ضربه وصعقه بالكهرباء على يد الشرطة (فيديو)
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أمريكي يتحول إلى وحش رغم ضربه وصعقه بالكهرباء على يد الشرطة (فيديو)

أمريكي يتحول إلى وحش رغم ضربه وصعقه بالكهرباء على يد الشرطة (فيديو)

أمريكي يتحول إلى وحش رغم ضربه وصعقه بالكهرباء على يد الشرطة (فيديو)
٠١:٢٣:٠٨ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تبادل الركلات واللكمات بين متهم وعناصر من الشرطة الأمريكية وسط تجمع بأحد الحدائق العامة.

الشرطة الأمريكية:

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله على تويتر أحد الضباط وهو ينزف دمًا من فمه، بعد أن اعتدى عليه المتهم، كان مصابًا أيضًا في وجهه جراء الاشتباك بين الطرفين.

ويكشف المقطع محاولة رجال الشرطة منع المتهم من الاعتداء عليهم، وقاموا بضربه بالعصى وصعقه بالكهرباء، ولكن دون فائدة.

الغريب لم يتأثر المتهم بالضربات المتتالية، ورفض الاستسلام أو رفع يده لأعلى، ثم قام بمهاجمة أحد الضباط مجددا.

فيما تمكن 6 ضباط آخرين من القبض عليه، وألقوه أرضًا لوضع الكلابشات في يده بعد عملية طويلة من الاشتباك.

مقتل شاب:

وفي وقت سابق أطلق عناصر من الشرطة الأمريكية النار على شاب داخل سيارته، بعد الاشتباه به، مما أدى إلى مقتله على الفور، حسبما وثق مقطع فيديو متداول عبر “تويتر”.

وطلب عدد من عناصر الشرطة حينها من الشاب النزول من سيارته، بعدما اطلعوا على أوراقه الثبوتية، إلا أنه رفض الخروج.

وحاول الشاب إغلاق باب السيارة، لكنهم هجموا عليه فجأة وحاولوا إخراجه بالقوة، لكنه أصر على الرفض، فتراجعوا فورا، وبدأوا بإطلاق وابل من الرصاص عليه، مما أرداه قتيلا على الفور.

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