تواصل- وكالات:

أكد معهد الصحة الوطني في إسلام آباد عاصمة باكستان اكتشاف أول حالة إصابة بمرض جدري القردة “إمبوكس”.

لا دليل على انتشار الفيروس

وقالت وزارة الصحة الباكستانية في بيان صحفي إن مسافرًا وصل في الآونة الأخيرة إلى باكستان جاءت نتيجة تحاليله إيجابية، وعُزل في مستشفى بالعاصمة مع آخرين يخضعون للفحص.

وأضاف معهد الصحة الوطني أنه لا يوجد دليل على انتشار المرض الفيروسي محليًا.

طوارئ صحية عالمية

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في يوليو 2022 مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية، وأبقت في نوفمبر الماضي على تحذيرها، وينتشر المرض من خلال الاختلاط المباشر ويسبب أعراضًا تشبه الإنفلونزا وآفات جلدية مليئة بالصديد.

إمبوكس

وفي 28 نوفمبر، أطلقت منظمة الصحة العالمية اسم إمبوكس على المرض الفيروسي بدلًا من الاسم القديم “جدري القردة”، مشيرة إلى مخاوف من الوصم والعنصرية المرتبطين بالاسم.

ونُصح معهد الصحة الوطني والإدارات الصحية بالأقاليم والخدمات الصحية بالحدود والسلطات الصحية بالمقاطعات في باكستان بضمان المراقبة من خلال التشخيص المختبري وتتبع المخالطين والاكتشاف السريع للحالات المشتبه بها وتوفير الرعاية الطبية وعزل المصابين لمنع انتقال العدوى.

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