شعر به سكان دولة عربية.. زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب اليونان

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، حدوث زلزال في اليونان منذ قليل وشعر به سكان المدن المصرية والقاهرة.

زلزال يضرب اليونان

وأوضح المركز في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن زلزلا في اليونان بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر منذ قليل.

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وأضاف أن الزلزال الجديد شعر به بعض السكان في المدن المصرية والعاصمة القاهرة.

زلزال جديد في تركيا

وقبل ساعات تعرضت مدينة قهرمان مرعش جنوب تركيا ، لهزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قولها في بيان: إن مركز الهزة كان في قضاء غوكسون، وكانت على عمق 7.36 كيلومترات تحت الأرض.

وكانت قهرمان مرعش قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.8 درجات في السادس من الماضي، تلته 9136 هزة ارتدادية.

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