أمطار على “تبوك والباحة ونجران”.. وتنبيهات لقائدي المركبات

تواصل – فريق التحرير:

شهدت عدة مناطق، اليوم الأربعاء، هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة، وفي الوقت نفسه، حذرت الجهات المعنية، المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات.

أمطار نجران

وهطلت اليوم أمطار تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة على مدينة نجران وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، ارتوت على أثرها الأرض وسالت بعض الأدوية والشعاب.

أمطار الباحة

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة، شملت مدينة الباحة، وعددا من محافظاتها والمراكز التابعة لها.

ونبهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام.

أمطار تبوك

وسجلت منطقة تبوك، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت مركز المعظم وضواحيه، حسب “واس”، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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وشهدت محافظة ثادق، شمال غرب منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.

أمطار غزيرة في ثادق

ووثق مقطع فيديو متداول تجمعات وبرك من المياه في شوارع وأحياء ثادق تسببت في عرقلة حركة المرور وتوقف حركة المركبات، في ظل الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.