الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“الجوازات” تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان
اختراق حساب “نتنياهو” بفيسبوك ونشر آيات من القرآن الكريم
“مدني الرياض” ينقذ 4 أشخاص علقوا في وادٍ بمحافظة الحريق
إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. “الداخلية” تواصل إنهاء إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان
رئيس “التعليم والتدريب”: صدور الموافقة السامية على تعيين الأعضاء المختصين في مجلس إدارة الهيئة
أهم 10.. أمر ملكي جديد ومشاهد للسيول واستمرار تعليق الدراسة الحضورية

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

“الجوازات” تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان

“الجوازات” تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان

“الجوازات” تنهي إجراءات المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان
١١:٣٠:٥٣ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- واس:

أنهت المديرية العامة للجوازات ممثلة في جوازات منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء ، إجراءات المواطنين و رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان ومعالجة أوضاع من لا يحملون تأشيرات قدوم أو جوازات سفر.

تسهيلات

كما قامت “الجوازات” بتقديم التسهيلات اللازمة لهم تمهيداً لإكمال إجراءات سفرهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم.

وسخّرت “الجوازات” إمكاناتها المادية والتقنية والبشرية لخدمة العائدين عبر مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي، وإنهاء إجراءاتهم بسرعة وسهولة، بإشراف ومتابعة معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

اقرأ أيضا

إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. “الداخلية” تواصل إنهاء إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الجوازات الحرب السودانية السودان

مواد ذات صلة

المزيد
«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة السابعة عشرة

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة السابعة عشرة

١٠:١٤ ص، الأربعاء، ٢٧ مارس ٢٠١٩
خدمة اليوم.. بالخطوات أسهل طريقة لتقديم طلبات نقض الحكم عبر “ناجز”

خدمة اليوم.. بالخطوات أسهل طريقة لتقديم طلبات نقض الحكم عبر “ناجز”

٠٨:٤٤ ص، الأحد، ٠٥ مارس ٢٠٢٣
متحدث «الصحة» يوضح أهم الإجراءات الواجب اتباعها عند العودة للعمل

متحدث «الصحة» يوضح أهم الإجراءات الواجب اتباعها عند العودة للعمل

٠٣:٥٣ م، الأحد، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٠
شاهد.. وزارة الدفاع تعلن استعدادها لإحياء اليوم الوطني في 14 مدينة

شاهد.. وزارة الدفاع تعلن استعدادها لإحياء اليوم الوطني في 14 مدينة

٠٦:٤٧ م، الثلاثاء، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *