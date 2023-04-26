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تعرف على ضوابط تعديل المهنة في الأحوال المدنية⁩
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تعرف على ضوابط تعديل المهنة في الأحوال المدنية⁩

تعرف على ضوابط تعديل المهنة في الأحوال المدنية⁩

تعرف على ضوابط تعديل المهنة في الأحوال المدنية⁩
٠١:٠٩:٢٩ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الحساب الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأربعاء، ضوابط تعديل المهنة في الأحوال المدنية⁩.

طريقة التعديل

وأفادت بأنه يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً، ويكون وفقا للآتي:

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يدون في حقل المهنة المسميات:

– موظف حكومي: إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية

– موظف أهلي: إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية

– متقاعد: من انتهت خدماته بالتقاعد

– متسبب: لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد

– يكون التعديل من (طالب طالبة) إلى (متسبب ربة منزل) بموجب إقرار بذلك

– تاجر – تاجرة: من كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول

– رجل أعمال – سيدة أعمال: من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الأحوال المدنية الربط الإلكتروني ضوابط تعديل المهنة

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