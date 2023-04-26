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اختراق حساب “نتنياهو” بفيسبوك ونشر آيات من القرآن الكريم
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اختراق حساب “نتنياهو” بفيسبوك ونشر آيات من القرآن الكريم

اختراق حساب “نتنياهو” بفيسبوك ونشر آيات من القرآن الكريم

اختراق حساب “نتنياهو” بفيسبوك ونشر آيات من القرآن الكريم
١١:٢٧:٤٤ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

اخترق قراصنة (هاكرز) مجهولون حساب رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في فيسبوك، مساء اليوم الأربعاء، ونشروا آيات من القرآن الكريم.

هاكرز مسلمون

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “اخترق هاكرز مسلمون الحساب الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فيسبوك ونشروا مقطع فيديو تُسمع فيه مقتطفات من القرآن باللغة العربية”.

تحقيق في الواقعة

وأوضحت أن “صوت القارئ يسمع في المقطع وفي الخلفية صورة مسجد”، لافتة إلى أن جهاز الأمن العام (شاباك) “فتح تحقيقا في الواقعة”.

أنونيموس سودان

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت مجموعة تطلق على نفسها “أنونيموس سودان”، في بيان، عبر حسابها على منصة تليجرام، ، إنها هاجمت عددا من المواقع، بينها ميناء حيفا، ووزارة الصحة، وجهاز الأمن العام “شاباك”، وسلطة الموانئ، وأضافت: “نريد أكبر المواقع في إسرائيل”.

وتابعت “يديعوت أحرونوت: “الحديث هو عن هجمات رفض الخدمة (DDoS)، والتي تتسبب في تعطل الخوادم ولكنها لا تسمح بسرقة المعلومات”.

ومساء الثلاثاء، هاجمت المجموعة نفسها 15 موقعا عبرياً مهما، بما في ذلك موقع هيئة البث الرسمية “كان”، إضافة إلى بنوك وشركات اتصالات وهيئات حكومية، بينها شركة المياه الوطنية “ميكوروت”.

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الكلمات الدلالية:
اختراق الاحتلال القرآن الكريم نتنياهو

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