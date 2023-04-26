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إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. “الداخلية” تواصل إنهاء إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان
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إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. “الداخلية” تواصل إنهاء إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان

إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. “الداخلية” تواصل إنهاء إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان

إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.. “الداخلية” تواصل إنهاء إجراءات المواطنين ورعايا الدول القادمين من السودان
١١:٢٠:٠٨ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تواصل وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والأمن العام، إنهاء إجراءات المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان، وتسهيل انتقالهم لأماكن إقامتهم قبل المغادرة إلى بلدانهم عبر منافذ المملكة.

توجيهات خادم الحرمين وولي العهد

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله، بإجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان.

تيسير التنقلات

وسخرت وزارة الداخلية إمكاناتها المادية والبشرية لإنهاء إجراءات العائدين عبر ميناء جدة الإسلامي، والعمل على تيسير وتسهيل تنقلاتهم طوال اليوم، بالتكامل بين القطاعات الأمنية المعنية.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود وزارتي الدفاع والخارجية في الجهود الإنسانية في مختلف الجوانب، وحرص المملكة على تقديم المساندة والدعم للدول الشقيقة والصديقة.

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