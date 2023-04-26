بعد معركة الذكاء الاصطناعي وتسريح العمالة.. مايكروسوفت تتقدم على جوجل

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نجحت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة، التي تتقدم على “جوجل” في التقنية السحابية، في أن تطغى عليها من خلال ترسيخ نفسها كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أرباح مايكروسوفت وجوجل

وبلغ حجم مبيعات مجموعة “ألفابت” المالكة لـ “جوجل” في الربع الأول من السنة الجارية بلغ 70 مليار دولار، من بينها 15 مليار دولار ربحا صافيا، فيما حققت مايكروسوفت أرباحا خلال الربع الأول بـ 18 مليار دولار، لتفوق التوقعات.

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الذكاء الاصطناعي التوليدي

وحققت مايكروسوفت تفوقا واضحا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، القادر على إنشاء محتوى حسب الطلب بلغة الحياة اليومية، منذ إطلاق شركة “Open IA” الأمريكية الناشئة برنامج “تشات جي بي تي” في نوفمبر، إذ استثمرت المجموعة بكثافة في هذا المجال.

ودمجت “مايكروسوفت” برنامج “GPT” في محركها للبحث “بينج” مما أنعشه وأتاح له استقطاب عدد متزايد من المستخدمين بفضل الذكاء الاصطناعي، بعدما كان عاجزا عن منافسة “جوجل”، حسب “الاقتصادية”.

وباتت الشركتان تتنافسان على الإعلان عن إضافة وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى برامجهما، من معالج النصوص “Word” إلى صندوق “جي مايل” البريدي.