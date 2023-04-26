الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
رئيس “التعليم والتدريب”: صدور الموافقة السامية على تعيين الأعضاء المختصين في مجلس إدارة الهيئة
أهم 10.. أمر ملكي جديد ومشاهد للسيول واستمرار تعليق الدراسة الحضورية
شاهد.. برد كثيف يكسو الأرض باللون الأبيض جنوب “عودة سدير”
رومانيا تسلم واشنطن محمد بزي المتهم بتمويل “حزب الله”
تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على منطقة الرياض والدفاع المدني يحذر الجميع
هاشتاج الحرب على المخدرات يتصدر ترند تويتر

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

شاهد.. برد كثيف يكسو الأرض باللون الأبيض جنوب “عودة سدير”

شاهد.. برد كثيف يكسو الأرض باللون الأبيض جنوب “عودة سدير”

شاهد.. برد كثيف يكسو الأرض باللون الأبيض جنوب “عودة سدير”
١٠:٣٧:٣٩ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، تساقط البرد على شعيب الركية بوراط جنوب مدينة عودة سدير شمال منطقة الرياض، حيث اكتست الأرض باللون الأبيض.

وأظهر المقطع، الذي تم التقاطه من الأجواء أجواء بديعة في شعيب الركية بوراط، جنوب عودة سدير، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء.

اقرأ أيضا:

البرد يزين باحة ربيعة في السودة بمنطقة عسير (فيديو)

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

اقرأ أيضا:

شاهد.. كرات من البرد تكسر زجاج المركبات في جلاجل سدير

الكلمات الدلالية:
البرد البرد الكثيف شعيب الركية بوراط عودة سدير

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. فيضانات تضرب بريطانيا وإيرلندا بسبب إعصار

شاهد.. فيضانات تضرب بريطانيا وإيرلندا بسبب إعصار

٠٣:٥٨ م، الأربعاء، ١٨ أكتوبر ٢٠١٧
شاهد.. «جبل اللوز» بتبوك يرتدي «حلته البيضاء»

شاهد.. «جبل اللوز» بتبوك يرتدي «حلته البيضاء»

٠٢:٣٥ ص، الأثنين، ١٨ فبراير ٢٠١٩
شاهد.. ثوران بركان جبل «إتنا» في إيطاليا

شاهد.. ثوران بركان جبل «إتنا» في إيطاليا

٠٨:٢٤ م، الأربعاء، ٠١ مارس ٢٠١٧
مشهد مهيب.. امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين وزوار المسجد الحرام (فيديو)

مشهد مهيب.. امتلاء صحن المطاف بالمعتمرين وزوار المسجد الحرام (فيديو)

٠٥:٠٦ ص، الخميس، ٢٣ مايو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *