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رئيس “التعليم والتدريب”: صدور الموافقة السامية على تعيين الأعضاء المختصين في مجلس إدارة الهيئة
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رئيس “التعليم والتدريب”: صدور الموافقة السامية على تعيين الأعضاء المختصين في مجلس إدارة الهيئة

رئيس “التعليم والتدريب”: صدور الموافقة السامية على تعيين الأعضاء المختصين في مجلس إدارة الهيئة

رئيس “التعليم والتدريب”: صدور الموافقة السامية على تعيين الأعضاء المختصين في مجلس إدارة الهيئة
١١:١٨:٣٨ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

ثمَّن معالي المستشار بأمانة مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، صدور موافقة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزارء، بالتجديد لمعالي عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن علي آل هيازع، مدة ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى تعيين كل من معالي الدكتور محمد القاسم، ومعالي الدكتورة هلا التويجري، والدكتور حسام رمضان، والمهندس ناصر الناصر، والدكتورة خلود أشقر، أعضاء في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة مدة ثلاث سنوات.

رفع الشكر لخادم الحرمين وولي العهد

ورفع معاليه الشكر والامتنان لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولسموِّ وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء،على ما تجده الهيئة من اهتمام مستمر ودعم كريمين.

وهنَّأ الأعضاء المختصين على الثقة الكريمة، مؤكدًا بأن سيَرَهم الحافلة وخبراتهم المتنوعة والثرية ستسهم في الإضافة النوعية لمسيرة الهيئة ودعم تنفيذ خطتها الإستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها.

وعبَّر معاليه عن شكره وتقديره للأعضاء السابقين الدكتور وليد أبو الفرج، والدكتورة إيناس العيسى، والدكتور زهير العبدالجبار، والدكتور عبدالله الوهيبي، والدكتور أيمن عبده على ما قدموه خلال عضويتهم من دعم وإسهام كبيرين لأعمال مجلس الإدارة والهيئة، متطلعًا إلى أن تسهم الهيئة بمجلسها بدورته الجديدة في تحقيق المنجزات والمستهدفات الوطنية عالية الأثر على الوطن والتنمية والاقتصاد والأجيال الحالية والمستقبلية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية التعليم التعليم والتدريب خادم الحرمين موافقة سامية ولي العهد

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