رومانيا تسلم واشنطن محمد بزي المتهم بتمويل “حزب الله”

تواصل- وكالات:

سلمت السلطات الرومانية اللبناني محمد بزي الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية إلى الولايات المتحدة.

تمويل “حزب الله”

جاء ذلك على خلفية اتهامه بتمويل مليشيا “حزب الله”، حيث أكد ممثلو الإدعاء، اليوم الأربعاء، أن “بزي سيمثل أمام محكمة بروكلين الاتحادية، لاتهامه بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال.

القبض على “بزي”

وقبض على بزي الذي تتهمه واشنطن بإرسال ملايين الدولارات إلى حزب الله في شهر فبراير الماضي بتهمة بيع عقارات يملكها في ميشيغان سراً، وتحويل الأموال إلى الخارج في انتهاك لقوانين العقوبات الأمريكية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على بزي (58 عاماً) في 2018 على خلفية صلاته بميليشيا حزب الله التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.

تصدير الألماس

وكان ممثلو الادعاء في بروكلين قد وجهوا اتهامات الأسبوع الماضي لشخص يدعى ناظم أحمد بتمويل حزب الله والتهرب من العقوبات الأمريكية من خلال تصدير الألماس والأعمال الفنية بقيمة بلغت مئات الملايين من الدولارات.

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