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تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على منطقة الرياض والدفاع المدني يحذر الجميع
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تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على منطقة الرياض والدفاع المدني يحذر الجميع

تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على منطقة الرياض والدفاع المدني يحذر الجميع

تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة على منطقة الرياض والدفاع المدني يحذر الجميع
١٠:٢٠:٠٨ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدمات بشأن الحالة الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القادمة.

وتوقع المركز، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تستمر حتى الساعة 2 من صباح يوم غد الخميس.

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الدفاع المدني يحذر الجميع

وتشمل الحال كل من “الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، ضرما، الأفلاج، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، مرات”.

في سياق متصل، نصحت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع بأهيمة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار الرياض الدفاع المدني طقس الرياض

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