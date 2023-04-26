قهرمان مرعش التركية تتعرض لهزة أرضية.. مجددًا

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت مدينة قهرمان مرعش جنوب تركيا اليوم الأربعاء، لهزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.

هزة أرضية بكهرمان مرعش:

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قولها في بيان: إن مركز الهزة كان في قضاء غوكسون، وكانت على عمق 7.36 كيلومترات تحت الأرض.

وكانت قهرمان مرعش قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.8 درجات في السادس من الماضي، تلته 9136 هزة ارتدادية.

كارثة جديدة:

وقبل أيام توفي شخص واحد على الأقل وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وفي تفاصيل الحادث، تسببت عاصفة في تدمير حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال. وحسب المعلومات، فإن هناك 8 ضحايا في المستشفيات في حالة خطيرة.

تبرعات المملكة لتركيا وسوريا:

يذكر أن حصيلة حملة تبرعات شعبية في المملكة، تجاوزت النصف مليار ريال، لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا منذ انطلاقها قبل نحو شهرين.

جاء ذلك بحسب إحصاء لبيانات رقمية تظهرها منصة “ساهم”، بشأن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا”، والتي تحمل شعار “عطاؤكم يخفف عنهم”.

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