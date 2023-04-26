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أهم 10.. أمر ملكي جديد ومشاهد للسيول واستمرار تعليق الدراسة الحضورية

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أهم 10.. أمر ملكي جديد ومشاهد للسيول واستمرار تعليق الدراسة الحضورية

أهم 10.. أمر ملكي جديد ومشاهد للسيول واستمرار تعليق الدراسة الحضورية

أهم 10.. أمر ملكي جديد ومشاهد للسيول واستمرار تعليق الدراسة الحضورية
١٠:٤٠:٢٦ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

 

عاجل.. أمر ملكي بترقية 40 قاضيًا .. تعرف على التفاصيل

 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، أمرًا ملكيًا بترقية 40 قاضيًا بديوان المظالم.. المزيد هنا

خادم الحرمين - مجلس الوزراء - نهاية فبراير

عاجل.. بشرى سارة من أرامكو لملايين المواطنين

 

تربعت شركة أرامكو على قائمة أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية واحتلت المركز الثاني بنحو 2.11 تريليون دولار، وذلك في بشرى سارة.. المزيد هنا

“حساب المواطن” يحظر على البنوك هذا الإجراء ويطلب اللجوء للبنك المركزي

 

أكد حساب المواطن، أنه لايحق للبنك الخصم من دفعات المستفيدين، معتبرًا أن ذلك يستدعي الشكوى للبنك المركزي.. المزيد هنا

قرض - البنك - اموال -ريال - حساب المواطن

عاجل.. السفير الفرنسي في المغرب يفتخر بديانة ابنه: مسلم وصام رمضان (فيديو)

 

قدم السفير الفرنسي لدى المغرب، كريستوف لوكورتيي، التهنئة للشعب المغربي بمناسة عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا

السودان.. تجدد الاشتباكات وعمليات إجلاء ونزوج جماعية واشتباكات بمحيط القيادة العامة

 

أعلن الجيش السوداني ظهر اليوم الأربعاء، أنه يتصدى لمجموعات الدعم السريع التي تهاجم القيادة العامة ويكبدهم خسائر فادحة.. المزيد هنا

مشاهد جوية.. مياه الأمطار والسيول تغمر محافظة مرات بالرياض

 

غمرت مياه السيول والأمطار اليوم الأربعاء، محافظة مرات شمال غرب منطقة الرياض، وسط حالة من الطقس غير المستقر.. المزيد هنا

عاجل.. “الصندوق العقاري” يُودِع 933 مليون ريال لمستفيدي “سكني” لشهر إبريل

 

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداع أكثر من 933 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر إبريل.. المزيد هنا

انطلاق سفينة “جلالة الملك الجبيل” من جدة لإجلاء الرعايا من بورتسودان

 

أفادت وسائل إعلام، منذ قليل، بقرب انطلاق سفينة “جلالة الملك الجبيل” من جدة، متوجهة إلى بورتسودان، لإجلاء الرعايا.. المزيد هنا

استمرار الدراسة عن بعد في رجال ألمع وسراة عبيدة.. غدا

 

قررت إدارتا تعليم رجال ألمع، وسراة عبيدة، اليوم الأربعاء، استمرار تعليق الدراسة الحضورية  بمدارسها غدا الخميس، وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.. المزيد هنا

أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتوقف حركة المرور في ثادق (فيديو)

 

شهدت محافظة ثادق، شمال غرب منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.. المزيد هنا

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية امر ملكي حساب المواطن نشرة تواصل

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