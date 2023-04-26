الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
٠٩:٥٩:٤٢ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشرف مرافق (Soft Services).
  2. أخصائي الامتثال التنظيمي.
  3. مهندس اخصائي كهربائي (حماية).
  4. فني كهربائي.
  5. أخصائي المشتريات.
  6. محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.
  7. أخصائي اكتساب المواهب.
  8. محلل أنظمة.
  9. مشرف عقارات (Soft Services).
  10. مدير مالي.
  11. هندسة الأتمتة.
  12. محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.
  13. محلل أعمال.
  14. أخصائي مهندس كهرباء.
  15. رئيس قسم الأمن الصناعي.
  16. محلل مالي.
  17. محاسب.
  18. محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.
  19. ضابط علاقات الموظفين.
  20. مشرف عقارات (Soft Services).
  21. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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