مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مشرف مرافق (Soft Services).
- أخصائي الامتثال التنظيمي.
- مهندس اخصائي كهربائي (حماية).
- فني كهربائي.
- أخصائي المشتريات.
- محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.
- أخصائي اكتساب المواهب.
- محلل أنظمة.
- مشرف عقارات (Soft Services).
- مدير مالي.
- هندسة الأتمتة.
- محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.
- محلل أعمال.
- أخصائي مهندس كهرباء.
- رئيس قسم الأمن الصناعي.
- محلل مالي.
- محاسب.
- محلل نظم تكنولوجيا المعلومات.
- ضابط علاقات الموظفين.
- مشرف عقارات (Soft Services).
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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