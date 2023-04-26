هاشتاج الحرب على المخدرات يتصدر ترند تويتر

تواصل – فريق التحرير:

بعد عدد من الضربات وجهتها السلطات المختصة بالمملكة لمروجي ومهربي المخدرات، خلال الآونة الأخيرة، تفاعل متابعو السوشيال ميديا على نطاق واسع مع أخبار الإطاحات.

الحرب على المخدرات

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، هاشتاق “الحرب على المخدرات” ليتصدر قائمة الوضوعات الأكثر تداولا “ترند تويتر” بالمملكة.

وشارك متابعون، تغريدات الحسابات الرسمية للأمن العام ومكافحة المخدرات، التي تفيد بإلقاء القبض على العديد من مروجي المخدرات.

الإبلاغ عن المهربين

وغرد متابع قائلا: “أختي.. أخي: بلادنا تخوض أكثر من حرب في أكثر من جهة للدفاع عنا. هناك حرب يمكننا أن نكون فيها جنودًا، وهي: الحرب على المخدرات حمايةً لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك بلغ عن مهربي ومروجي المخدرات”.

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النيابة العامة تحذر

وفي سياق متصل، شارك الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر “تويتر”، اليوم، تغريدة، حذر فيها من أن: “المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة”.

وشددت النيابة العامة على أنها ماضية في مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بكافة صورها وأشكالها، والمطالبة بأشد العقوبات النظامية لحماية المجتمع من هذه الآفات الخطيرة.

تحية رجال المكافحة

ووجه مغرد التحية لرجال مكافحة المخدرات وقال: “رجال المكافحة لهم أجر عظيم بما يقومون به من جهود. وتضحيات بأرواحهم وأوقاتهم، الله ينصرهم في هذه الحملات، فكم من شاب دخل في مستنقع المخدرات وسبب لنفسه ولاهله ولمجتمعة مصائب وكوارث ينفطر لها القلب”.

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وفي وقت سابق، وجهت وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، مؤخرا، ضربات متتالية لمروجي ومهربي المخدرات في مختلف أنحاء المملكة وحدودها.

أرقام الإبلاغ

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة، إلى المبادرة بالإبلاغ عن مهربي أو مروجي المخدرات، وأشارت إلى أنه يتم معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

وأهابت الوزارة، عبر عدة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالمواطنين والمقيمين، بالإبلاغ عن أية حالات لتروج وتهريب المخدرات، وذلك عبر الأرقام التالية:

995 مركز مكافحة المخدرات

911 مكة والرياض والشرقية

999 بقية مناطق المملكة