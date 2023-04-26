فيديو مخيف .. طفل مصاب بالتوحد يتنقل على سكة حديد مكهربة

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، عملية إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصاب بالتوحد.

طفل مصاب بالتوحد:

وتمت عملية الإنقاذ من قبل عمال السكك الحديدية الذين رأوه يتسلق مسارات مكهربة على ضفاف نهر هدسون في نيويورك.

وبحسب ما تم تداوله، فقد رُصد الطفل الصغير لأول مرة من قبل مهندس في قطار يسافر جنوباً على طول مسارات مترو نورث المجاورة بسرعة نحو 70 ميلاً في الساعة.

خطر الإصابة بالتوحد:

وفي وقت سابق توصلت دراسة إلى أن الأطفال الذين يعانون من الشخير أو يعبثون بآذانهم هم أكثر عرضة لتزايد خطر الإصابة بالتوحد.

واكتشف الباحثون في جامعة بريستول، أن مشاكل الأذن والأنف والحنجرة الشائعة كانت أكثر عرضة بثلاث مرات لدى الأطفال المصابين باضطراب النمو.

وقالوا إن المشكلات التي تشمل أيضًا التهابات الأذن وتوقف التنفس أثناء النوم قد تكون أكثر انتظامًا بسبب الاختلافات في وضع أذن المصابين بالتوحد.

اقرأ أيضا:

العلماء يبتكرون أول اختبار لكشف التوحد بطريقة غير متوقعة