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فيتامينات متعددة.. استشاري يوضح أهمية ثمار الأفوكادو
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فيتامينات متعددة.. استشاري يوضح أهمية ثمار الأفوكادو

فيتامينات متعددة.. استشاري يوضح أهمية ثمار الأفوكادو

فيتامينات متعددة.. استشاري يوضح أهمية ثمار الأفوكادو
٠٩:٥٥:٥٢ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. جابر القحطاني، استشاري على العقاقير، بتناول ثمار الأفوكادو، معددا فوائدها وأهميتها، نظرا لاحتواءها على كمية متنوعة من الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم.

منجم للبوتاسيوم وغيره

وقال القحطاني، في تغريدة عبر “تويتر”: “الأفوكادو من الثمار الجيدة، حيث يعد منجمًا للبوتاسيوم والمغنسيوم والفوسفور وفيتامين E ، B ، A ، C ، ومن الأفضل أن يصنع عصير من الأفوكادو مع الطماطم”.

طريقة عمل عصير الأفوكادو

وشرح طريقة صناعته، قائلا:

– الطريقة أن تؤخـذ حبة أفوكادو، وتقشـر ثم تقطع، وتوضع في الخلاط.

– يضاف إليها 4 حبات طماطم متوسطة الحجم بعـد غسلها وتقطيعها.

– تطحن في الفرامة لمدة 20 دقيقة من أجل الحصول على عصير متجانس.

–  يضاف إلى هذا العصير المتجانس نصف ليمونة وفص ثوم وقرن فلفل حار مفروم وأربعة مكعبات من الثلج.

– المزيج لعدة ثوان بالخلاط .

– يشرب هذا العصير طازجا.

وأفاد أستاذ علم العقاقير بأن هذا العصير مفيد للمعدة والأمعاء، ويصلح للأشخاص الناقهين، كما يساعد في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية ويعتبر مضاد قوي للأكسدة.

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استشاري علم العقاقير ثمار الأفوكادو جابر القحطاني فوائد الأفوكادو

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