6 أعراض خطيرة لتعاطي مخدر الشبو

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير من خطورة مادة الشبو على الشباب.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن من أعراض تعاطي الشبو ما يلي:

أعرضا تعاطي الشبو

– الهيجان العصبي

– زيادة النشاط واليقظة

– عدم الاستقرار والعدوانية

– اضطراب الذاكرة والعزلة

– قلة الشهية

– الهلوسة

اقرأ أيضا:

مسؤول أمني: بلادنا مستهدفة بالمخدرات و”الشبو” الأخطر

وفي وقت سابق، حذر مدير عام مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، اللواء فهد الحماد من خطر انتشار مخدر الشبو بين الشباب، داعيًا الآباء إلى الانتباه لهذا الخطر.

وقال خلال الملتقى التوعوي للمخدرات بتعليم مكة: “بلادنا مستهدفة بالمخدرات ومادة الشبو المخدرة من أخطر الأنواع، ويجب على الآباء والأمهات متابعة البرامج التوعوية للتعرف عليها وحماية الأبناء منها؛ فالمسئولية مشتركة والخطر كبير” .

اقرأ أيضًا:

جرائم لا تُصدّق يرتكبها مدمنو “الشبو”.. هذه أخطرها

جرائم بشعة لمتعاطي الشبو

ورصد العقيد م. محمد بن فراج الشهري في مقال نشرته صحيفة “الجزيرة” تحت عنوان “مخدر (الشبو) مصيبة المصائب”، سلسلة من الجرائم التي ارتكبها المتعاطون لمخدر الشبو، إذ أنه “بسبب هذه المادة الملعونة سجلت الأجهزة الأمنية عددًا من الجرائم البشعة لمتعاطي مخدر (الشبو) آخرها شاب قتل أمه وأباه، وأخته، وأخاه، في محافظة القطيف حرقًا”.

اقرأ أيضًا:

حبيس السجن والحزن.. قصة شاب خسر صديق عمره بسبب ال

ورصد أيضًا “مصيبة أخرى مشابهة في محافظة رابغ حيث قتل (حفيد) جدته بعد جرعة من الشبو أفقدته جميع إدراكه، وحواسه، وقتل من ربتّه واهتمت بشؤونه، ولم تتوقف مصيبات (الشبو) عند هذا الحد فقد أزهق أربعيني روح صديقه حرقًا داخل سيارته دون رحمة أو خوف أو وازع لماذا؟ لأن هذه المادة تخرج متعاطيها من الحياة إلى أبواب جهنم”.

وحذر الشهري من خطورة مخدر (الشبو) واصفًا إياه بأنه “ليس مثل أي مخدر فهو الأسرع فتكًا والأخطر على المجتمع استدعى انتشاره إطلاق عشرات التحذيرات من ذوي الاختصاص عن هذه المادة الملعونة، والتي تسبب سرعة الإدمان وبأقصى سرعة”.

اقرأ أيضا:

“مكافحة المخدرات” تقبض على مقيم بحوزته (2) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”