استمرار الدراسة عن بعد في رجال ألمع وسراة عبيدة.. غدا

تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارتا تعليم رجال ألمع، وسراة عبيدة، اليوم الأربعاء، استمرار تعليق الدراسة الحضورية بمدارسها غدا الخميس، وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي.

الحالة المطرية

وقال بيان إدارة تعليم رجال ألمع، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه: “وفقًًا لمستجدات تقارير الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة ؛ تعليم رجال ألمع يقرر استمرار تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي ليوم غد الخميس ٧-١٠-١٤٤٤هـ في جميع مدارس المحافظة.

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تقارير الأرصاد

أما إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة فأفادت بأنه: بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية،وحرصًا على سلامة الجميع ..استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 7 / 10 / 1444هـ عبر منصة مدرستي بجميع مدارس سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بـالفرشة.

أمطار غزيرة

وفي سياق مواز، أصدر المركز الوطني للأرصاد، قبل قليل، تحذيرا، شمل أجزاء من منطقة القصيم، توقع -بمشيئة الله- هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

أجزاء من القصيم

وشمل التحذير، الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، الشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء، ويستمر التحذير حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 من أبريل.

ونبه “الأرصاد” أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاط في الرياح السطحية، وتساقط برد، وسيول، وانعدام في الرؤية.