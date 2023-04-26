بحضور الشرطة.. جموع غاضبة تحرق أفراد عصابة في هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

أقدمت حشود غاضبة في هاييتي على حرق أفراد عصابة بحضور رجال الشرطة في البلاد.

حرق عصابة هاييتي:

ونقلت وسائل إعلام عن رجال الشرطة وشهود عيان في العاصمة بورت أو برنس أن الغوغاء ضربوا وأحرقوا 13 رجلا حتى الموت بإطارات مبللة بالبنزين بعد إخراجهم من حجز الشرطة.

وفي التفاصيل فقد شوهدت ست جثث محترقة أخرى في حي قريب في وقت لاحق من الحادثة.

بينما ادعى شهود عيان أنهم رأوا الشرطة تقتلهم قبل أن يحرقها السكان، وهو ما لم تؤكده وكالات الأنباء.

بيان الشرطة:

وفي بيان مقتضب قالت الشرطة الوطنية في هايتي : إن الضباط في قسم كانابي فيرت بالمدينة أوقفوا حافلة صغيرة وفتشوها بحثا عن مواد مهربة.

وذكر المسؤولون أن الضباط صادروا أسلحة من المشتبه بهم قبل “لسوء الحظ قتلهم أفراد من السكان”.

وكشف المشهد المروع الذي تمارسه قوات الأمن الأهلية مستوى الغضب العام من تزايد الفوضى في بورت أو برنس.

يذكر أنه منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، سيطرت العصابات الإجرامية على ما يقدر بنحو 60 % من المدينة.

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