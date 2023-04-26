البيت الأبيض يعلن مقتل أمريكي ثان في السودان

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، وفاة موطن أمريكي ثاني، في السودان، اليوم الأربعاء، فيما استمرت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ضمان حرية المدنيين

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: “نستطيع أن نؤكد وفاة مواطن أمريكي آخر أمس ونقدم خالص تعازينا إلى الأسرة”.

وأضاف: “ما زلنا نوضح على أعلى المستويات في حكومتنا لقيادة كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهم مسؤولون عن ضمان حماية المدنيين وغير المقاتلين”، حسب “CNN”.

استمرار الهدنة

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع القادة العسكريين في السودان لتمديد الهدنة، مؤكدا أن واشنطن تعمل بشكل جاد لمساعدة الأمريكيين على مغادرة السودان عبر بورتسودان، حسب “الحرة”.

كما حث بيان البيت الأبيض، أطراف الأزمة السودانية، على الالتزام بوقف إطلاق النار وتمديده، والبدء بعملية انتقالية للانتقال لحكومة مدنية.

تحذير أممي

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، أوردت خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول السودان، إن واشنطن تدعم جميع الجهود الدبلوماسية المتعددة والهادفة لحل الأزمة الراهنة في السودان، محذرة من عواقب استمرار أعمال العنف في الخرطوم.

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اشتباكات الخرطوم

وعلى الصعيد الميداني، استمرت الاشتباكات بين الجيش السوداني تحت قيادة البرهان، وقوات الدعم السريع الموالية لحميدتي، في العاصمة الخرطوم، وأظهرت صور ومقاطع مصورة، إرسال الجيش لقوات إضافية إلى الخرطوم.

عمليات سلب ونهب

ومع تجدد الاشتباكات المستمرة لـ 12 يومًا شهد السودان، عمليات سلب ونهب إثر المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وحسب وسائل إعلام سودانية، فقد استهدفت تلك السرقات بشكل أساسي المتاجر والمنازل الموصدة التي غاب عنها أصحابها.

كما طالت عمليات النهب الأسواق والمستودعات والمخازن والمتاجر والمنازل ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.

إغلاق المحال التجارية بالطين والتراب

ووثقت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف لجأ التجار لغلق محالهم التجارية بالطوب اللبن والطين، منعًا لعمليات السرقة التي لا تتوقف.