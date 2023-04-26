3 أشقاء بدولة عربية يطلّقون زوجاتهم في لحظة واحدة.. ماذا فعلن مع أمهم العجوز؟

تواصل- فريق التحرير:

أقدم 3 أشقاء في محافظة الأقصر بصعيد مصر، على طلاق زوجاتهن في وقت واحد، وبالتحديد يوم وقفة عيد الفطر لعدم رعاية والدتهم.

عجوز مصرية:

وفي التفاصيل التي تم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي المصرية، فإن والدة الأشقاء الثلاثة سيدة عجوز وتحتاج لمن يخدمها ويرعاها.

وكانت ابنتها هى من تتكفل بذلك يومين كل أسبوع لكن بعد إصابة زوجها بالسرطان جعلتها تترك والدتها والذهاب لمنزل زوجها.

وحين عاد الأبناء الثلاثة من عملهم إلى المنزل يوم وقفة عيد الفطر، فوجئوا بأن إحدى جيرانهم هى من تقوم بخدمة ورعاية والدتهم، فأقدموا على تطليق زوجاتهن الثلاث في نفس اللحظة.

كما قاموا بمهاتفة أهالي زوجاتهن وأخبروهم بأن بناتهم ليس لهن مكانًا في بيتهم.

وتباينت ردود الأفعال على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعاررض لقرار الأشقاء الثلاثة.

وعلق أحد الأشخاص قائلًا: “من ناحية الدين والله أعلم، فإن الخدمة على الأبناء وليس على الزوجات حرج أو خطأ إن رفضوا خدمتها”.

حالات الطلاق في مصر:

يذكر أن ظاهرة الطلاق انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة في مصر، خصوصاً الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج.

وبحسب تصريح سابق أصدره رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، تحدث حالة طلاق كل دقيقتين، وهو معدل كبير وغير مسبوق بالبلاد.

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