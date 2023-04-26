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ارتفاع أسعار النفط بسبب تراجع المخزونات
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ارتفاع أسعار النفط بسبب تراجع المخزونات

ارتفاع أسعار النفط بسبب تراجع المخزونات

ارتفاع أسعار النفط بسبب تراجع المخزونات
٠٨:٢١:٣٠ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تلقت أسعار النفط اليوم الأربعاء، دعما من بيانات القطاع الخاص، التي أفادت بتراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية، مما دفعها لتسجيل ارتفاع في المعاملات الفورية.

أسعار النفط اليوم

وارتفع خام برنت بنسبة بلغت 0.2% إلى 80.93 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:06بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 77.32 دولار للبرميل، حسب “الاقتصادية”.

وانخفضت أسعار النفط الخام، عند التسوية، أمس الثلاثاء، بأكثر من 2%، بعدما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين لأدنى مستوياتها في تسعة أشهر في أبريل، ما زاد من المخاوف من حدوث ركود.

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تراجع مخزون الخام

من جانبه، أفاد معهد البترول الأمريكي، أمس، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت نحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل.

وتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام نحو 1.5 مليون برميل، فيما تراجعت مخزونات البنزين أيضا، خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير، ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأمريكية بياناتها الخاصة بالمخزونات لاحقا.

من ناحية أخرى، أبدى مستثمرون قلقهم من أن تؤدي زيادات مرتقبة لأسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية تكافح التضخم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والإضرار بالطلب على الطاقة في الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي.

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