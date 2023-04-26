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أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتوقف حركة المرور في ثادق (فيديو)

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أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتوقف حركة المرور في ثادق (فيديو)

أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتوقف حركة المرور في ثادق (فيديو)

أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتوقف حركة المرور في ثادق (فيديو)
٠٧:٤٧:٣٥ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة ثادق، شمال غرب منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول.

أمطار غزيرة في ثادق

ووثق مقطع فيديو متداول تجمعات وبرك من المياه في شوارع وأحياء ثادق تسببت في عرقلة حركة المرور وتوقف حركة المركبات، في ظل الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بريا ح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلاً على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار أمطار الرياض أمطار غزيرة ثادق منطقة الرياض

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