هيئة المقاولين تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت هيئة المقاولين، عبر موقعها الرسمي أن التقديم على الوظائف متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: