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هيئة المقاولين تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

هيئة المقاولين تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

هيئة المقاولين تعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات
٠٧:٤٥:٥٠ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض.
وأوضحت هيئة المقاولين، عبر موقعها الرسمي أن التقديم على الوظائف متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مدير المكتب التنفيذي.
  • محلل التخطيط الاستراتيجي.
  • محاسب.
  • قائد فريق التراخيص.
  • مدير الفرع الشرقي.
  • مدير فرع الغربية.
  • مدير خدمات المعلومات.
  • رئيس فريق العقود.
  • رئيس فريق المعارض والمؤتمرات.
  • مدير إداري.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

وقالت الهيئة، أنّ التقديم على الوظائف مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 9 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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