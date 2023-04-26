الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
البيت الأبيض يعلن مقتل أمريكي ثان في السودان
بعد “سكب الحليب وكفر النعم”.. عاجل.. مئات الآلاف يتوافدون على بنوك الطعام في بريطانيا
ارتفاع أسعار النفط بسبب تراجع المخزونات
3 أشقاء بدولة عربية يطلّقون زوجاتهم في لحظة واحدة.. ماذا فعلن مع أمهم العجوز؟
استمرار الدراسة عن بعد في رجال ألمع وسراة عبيدة.. غدا
أمطار غزيرة تغرق الشوارع وتوقف حركة المرور في ثادق (فيديو)

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

شاهد.. ظاهرة جوية نادرة في سماء الفلبين

شاهد.. ظاهرة جوية نادرة في سماء الفلبين

شاهد.. ظاهرة جوية نادرة في سماء الفلبين
٠٧:٤٦:٠٨ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد ومتابعو السوشيال ميديا، اليوم الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، يوثق ظاهرة جوية نادرة الحدوث في الفلبين.

وميض التاج

وشهدت سماء الفلبين، حسبما تداولت حسابات إعلامية، ظاهرة جوية نادرة تسمى “وميض التاج”، وفي هذه الظاهرة ينكسر ضوء الشمس من خلال بلورات جليدية صغيرة فوق السحب الركامية في محيط به شحنات كهربائية.

ويتسبب ذلك في إعادة توجيه الضوء على البلورات من جديد وتتحول في النهاية إلى ما يشبه السوط المتحرك.

اقرأ أيضا:

شاهد.. «فلكية جدة» ترصد ظاهرة جوية في سماء المملكة

ظاهرة جوية عنيفة

وفي وقت سابق، تعرضت محافظة الإسكندرية وبعض المناطق الساحلية في مصر، لظاهرة جوية عنيفة وسط حالة من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأفادت الأرصاد الجوية المصرية، أن الظاهرة الجوية العنيفة تأتي تزامنا مع بدء ما يسمي بظاهرة “نوة الفيضة الكبرى” التي تتعرض لها المحافظة موجة من الطقس البارد، مع هطول الأمطار الغزيرة.

تستمر لمدة 6 أيام

وأكدت أن الأمطار ربما تصل إلى حد السيول وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة مع نشاط شديد للرياح ونزول موجة صقيع شديدة، حسب “أخبار اليوم”.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شتوي على كل الأنحاء، مصحوبا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح من 40 إلى 50 %.

الكلمات الدلالية:
السحاب وأشعة الشمس الفلبين تويتر ظاهرة جوية نادرة ظاهرة وميض التاج مقطع فيديو

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. الثلوج تغطي جبال وأودية وطرقات محافظة النماص

بالفيديو.. الثلوج تغطي جبال وأودية وطرقات محافظة النماص

٠٨:٠٩ ص، الأثنين، ١٦ أبريل ٢٠١٨
بالفيديو.. لحظة مبايعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز لولي العهد وولي ولي العهد

بالفيديو.. لحظة مبايعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز لولي العهد وولي ولي العهد

١١:٢٩ م، الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠١٥
«إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ».. تلاوة خاشعة للشيخ «ماهر المعيقلي» بالمسجد الحرام

«إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ».. تلاوة خاشعة للشيخ «ماهر المعيقلي» بالمسجد الحرام

١٠:٣٣ م، الثلاثاء، ١٣ يوليو ٢٠٢١
رجل أمن يحمل حاجاً على ظهره

رجل أمن يحمل حاجاً على ظهره

٠٩:٢٧ م، الأربعاء، ١٤ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *