شاهد.. ظاهرة جوية نادرة في سماء الفلبين

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد ومتابعو السوشيال ميديا، اليوم الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، يوثق ظاهرة جوية نادرة الحدوث في الفلبين.

وميض التاج

وشهدت سماء الفلبين، حسبما تداولت حسابات إعلامية، ظاهرة جوية نادرة تسمى “وميض التاج”، وفي هذه الظاهرة ينكسر ضوء الشمس من خلال بلورات جليدية صغيرة فوق السحب الركامية في محيط به شحنات كهربائية.

ويتسبب ذلك في إعادة توجيه الضوء على البلورات من جديد وتتحول في النهاية إلى ما يشبه السوط المتحرك.

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ظاهرة جوية عنيفة

وفي وقت سابق، تعرضت محافظة الإسكندرية وبعض المناطق الساحلية في مصر، لظاهرة جوية عنيفة وسط حالة من الانخفاض في درجات الحرارة.

وأفادت الأرصاد الجوية المصرية، أن الظاهرة الجوية العنيفة تأتي تزامنا مع بدء ما يسمي بظاهرة “نوة الفيضة الكبرى” التي تتعرض لها المحافظة موجة من الطقس البارد، مع هطول الأمطار الغزيرة.

تستمر لمدة 6 أيام

وأكدت أن الأمطار ربما تصل إلى حد السيول وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة مع نشاط شديد للرياح ونزول موجة صقيع شديدة، حسب “أخبار اليوم”.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شتوي على كل الأنحاء، مصحوبا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح من 40 إلى 50 %.