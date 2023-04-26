بعد “سكب الحليب وكفر النعم”.. عاجل.. مئات الآلاف يتوافدون على بنوك الطعام في بريطانيا

تواصل- فريق التحرير:

يعاني عدد متزايد من البريطانيين من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث كشفت بنوك الطعام عن تقديمها أعدادا قياسية من الطرود الغذائية.

بنوك الطعام في بريطانيا:

وكشفت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا أن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها قد زاد بنسبة 37% بمستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس الماضي.

وأوضحت أن أكثر من مليون طرد غذائي قُدمت لأطفال، وأنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة 38% على أساس سنوي.

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وفي التفاصيل فقد شمل ذلك زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص ممن لديهم عمل لكن لم يعد بإمكانهم تحقيق التوازن بين دخلهم المنخفض وتكاليف المعيشة المرتفعة.

يذكر أن البريطانيين يعانون منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع التضخم الذي تجاوز زيادات الأجور لجميع العاملين.

كما ذكرت شبكة “ذا تراسل تراست”، أن عدد الطرود الغذائية التي قدمتها في عام حتى مارس تجاوز مثلَي الكمية السنوية التي وزعتها بنوك الطعام قبل خمسة أعوام.

كفر بأنعم الله:

وفي أوقات سابقة وثقت مقاطع فيديو في الغرب ومنها بريطانيا مشاهد لاحتفالات وألعاب تُضحك الحاضرين وتستفز الجوعى وغير الجوعى، يتراشقون بالمحاصيل تارة بآلاف أطنان البرتقال وتارة أخرى بآلاف الأطنان من الطماطم.

وأظهرت المقاطع، مشاهد لآخرين يقيمون مهرجانًا في بحر من الطحين المهدور ويغرقون بعضهم بالبيض، وحين يحتجون على كثرة النعم وانخفاض أسعارها يسكبونها في الشوارع أو يحرقونها.

إهدار الطعام:

كما وثقت المشاهد الحياة المترفة ووفرة الطعام التي جعلتهم يبطرون بالنعمة ويهدرونها، يتقاذفون البيض ويسكبون الحليب في الشوارع ويدهسون البرتقال والطماطم بأرجلهم وجعلوا البطيخ أحذية يلبسونها.

سكب الحليب على الأرض:

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أيضا مقاطع فيديو توثق استمرار مسلسل هدر النعمة في بريطانيا.

وظهرت في المقاطع، عدد من الأشخاص يقومون بسكب لترات من الحليب على الأرض والدهس عليها، داخل متجر في لندن.

ودخل عدد من المستهلكين، لمتجر كبير في لندن وسكبوا الحليب على الأرض وإحداهن ألقت خطبة زعمت فيها أن هذه المنتجات خطر على البيئة.

منظمة الغذاء العالمية:

فيما أكدت منظمة الغذاء العالمية أن البشرية تهدر ملياراً و300 مليون طن من الغذاء سنويا، وهو منا يكفي لإطعام إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين لمدة عام كامل.

وتبلغ قيمة هذا الهدر 100 مليار دولار واستهلك تحضيره 250 كيلو مترا مترا مكعبا من المياه ما يعادل ملء بحيرة جينيف ثلاث مرات.

وفي سياق متصل، حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي شهدها العالم في 2008.

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