عطل مفاجيء يضرب مواقع دولة الاحتلال

تواصل- فريق التحرير:

ضرب عطل مفاجيء مواقع عدد من وسائل الإعلام بدولة الاحتلال اليوم الأربعاء.

عطل مفاجيء:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال، فإنه يُعتقد أنه ناجم من هجمات إلكترونية.

وأوضحت أنه من بين المواقع المعروفة التي لم يستطع المستخدمون الوصول إليها موقعا “واللا” و”معاريف”.

مجموعة قراصنة:

وكانت مجموعة قراصنة الإنترنت “أنونيموس سودان” أعلنت أمس مسؤوليتها عن مهاجمة مواقع إلكترونية تابعة لدولة الاحتلال، من بينها مواقع شركة موانئ إسرائيل وميناء حيفا، وتسببت بتعطيلها.

كما أفادت وسائل الإعلام أن الهجوم السيبراني تسبب بحجب الخدمات عبر الإنترنت، إثر انهيار خوادم هذه المواقع، من دون استخراج معلومات منها.

يذكر أنه في الأشهر الماضية تعرضت مواقع صحف إلكترونية، ومواقع حكومية، لهجمات قرصنة، وتزامنت تلك الهجمات مع مناسبات صهيونية.

وزير دولة الاحتلال:

في سياق آخر اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل.

ونقلت وكالة “وفا”، عن مصادر محلية، بأن اقتحام بن غفير يأتي ضمن سلسلة اقتحامات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة للحرم منذ أمس الثلاثاء، إذ نفذ المستوطنون رقصات تلمودية داخله، احتفالا بما يسمى عيد “الاستقلال”.

واستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري هذا الاقتحام، معتبرا إياه انتهاكا فاضحا للأماكن المقدسة ودور العبادة.

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