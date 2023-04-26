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انطلاق سفينة “جلالة الملك الجبيل” من جدة لإجلاء الرعايا من بورتسودان
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انطلاق سفينة “جلالة الملك الجبيل” من جدة لإجلاء الرعايا من بورتسودان

انطلاق سفينة “جلالة الملك الجبيل” من جدة لإجلاء الرعايا من بورتسودان

انطلاق سفينة “جلالة الملك الجبيل” من جدة لإجلاء الرعايا من بورتسودان
٠٦:٢٨:٤٨ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام، منذ قليل، بقرب انطلاق سفينة “جلالة الملك الجبيل” من جدة، متوجهة إلى بورتسودان، لإجلاء الرعايا.

إجلاء مواطنين وأجانب

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية إنه تنفيذا لأمر القيادة، جرى إجلاء 1687 شخصا من السودان من بينهم 13 مواطنا.

وأشار بيان الوزارة إلى أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان بأمر القيادة هم 2148 شخصا من بينهم 114 مواطنا و 2034 شخصا ينتمون لـ 62 جنسية

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شكر المملكة

وفي سياق متصل، وجه السفير البريطاني لدى المملكة الشكر لقيادة البلاد على إجلاء أكثر من 50 بريطانيا من السودان.

كما قال السفير الياباني: ” نشكر المملكة على إجلاء 60 يابانيا من السودان”، حسب “الإخبارية”.

ووصل سفير موريتانيا في السودان، محمد محفوظ ولد الشيخ القاضي، إلى جدة، صباح اليوم الأربعاء، ضمن أكبر عملية إجلاء تقوم بها المملكة.

لحظة وصول السفير الموريتاني لدى السودان

ووثق مقطع فيديو بثته “الإخبارية” لحظة وصول السفير الموريتاني لدى السودان، مع عدد من أفراد الجالية على ميناء الملك فيصل بجدة.

وكان سفير موريتانيا في السودان، قد صرح أنه تم إحصاء أفراد الجالية تحسبًا لأي طارئ، مؤكدًا أن الوضع بالسودان أصبح خطيرًا.

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