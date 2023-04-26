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شاهد.. تدفق السيول بشعيب الجردانية شمال الرياض
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شاهد.. تدفق السيول بشعيب الجردانية شمال الرياض

شاهد.. تدفق السيول بشعيب الجردانية شمال الرياض

شاهد.. تدفق السيول بشعيب الجردانية شمال الرياض
٠٦:٣٦:٥١ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو وثق تدفق مياه السيول في شعيب الجردانية شمال منطقة الرياض.

جريان سيول شعيب الجردانية

وأظهر المقطع، جريان سيول شعيب الجردانية شمال الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، غمرت مياه السيول والأمطار اليوم، محافظة مرات شمال غرب منطقة الرياض، وسط حالة من الطقس غير المستقر.

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وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت أمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية في الرياض وغطت مرات والقويعية ورماح.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والقصيم وحائل وعسير وجازان ونجران.

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الكلمات الدلالية:
الرياض امطار الرياض سيول شعيب الجردانية

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