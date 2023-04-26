زيادة عدد السيارات الكهربائية إلى 14 مليونًا بنهاية 2023

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كشفت وكالة الطاقة الدولية، في أحدث تقرير صدر عنها، زيادة حجم سوق السيارات الكهربائية، خلال الآونة الأخيرة.

فيما توقع التقرير أن ترتفع المبيعات بنحو 35% لتصل إلى 14 مليون سيارة كهربائية بنهاية 2023.

زيادة المبيعات

وزادت حصة السوق للسيارات الكهربائية من 4% في 2020 إلى 145% في 2022 ومن المتوقع أن تزداد أكثر إلى 18% هذا العام، بعد أن شهد عام 2022 بيع أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية في العالم.

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الصين أولا

واحتلت الصين، المركز الأول في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث يباع بها سيارتين من أصل ثلاث سيارات كهربائية في العالم، وتهيمن مصانعها على قطاع البطاريات والمكونات اللازمة لتصنيعها، حسب “اليوم”.

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وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني، بينما حلت أوروبا ثالثا، بعد الإعلان عن عزم الاتحاد الأوروبي حظر بيع السيارات الحرارية بحلول عام 2035.

تأثيرات السيارات الكهربائية

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التوجه الحالي نحو استخدام السيارات الكهربائية سيكون له تداعيات كبيرة على قطاع الطاقة، حيث سينخفض الطلب على النفط بخمسة ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.

وذلك مقابل 101.9 مليون برميل يوميًا وفقًا لتوقعات الطلب على النفط عام 2023، خاصة وانه بعد السيارات سيأتي دور تحول الحافلات والشاحنات الكهربائية.