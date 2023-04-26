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اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني والدعم السريع.. من أطلق قيادات البشير من سجن كوبر؟
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اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني والدعم السريع.. من أطلق قيادات البشير من سجن كوبر؟

اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني والدعم السريع.. من أطلق قيادات البشير من سجن كوبر؟

اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني والدعم السريع.. من أطلق قيادات البشير من سجن كوبر؟
٠٦:٣٨:١٠ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تتبادل الاتهامات بين طرفي النزاع السوداني، حول من قام بإطلاق قيادات تابعة لنظام الرئيس السابق عمر البشير من داخل سجن كوبر.

سجن كوبر:

ووجهت قوات الدعم السريع اتهامات للجيش بأنه خرق الهدنة التي بدأت مطلع عيد الفطر المبارك.

بينما قالت وزارة الداخلية السودانية في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون بينها سجن كوبر في العاصمة الخرطوم حيث كان يجري احتجاز الرئيس السابق عمر البشير ومسؤولين كبار تابعين لنظامه.

وأوضح البيان أن الاقتحامات جرت في الفترة من 21 إلى 24 أبريل، وأن البشير لا يزال في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية، بحسب تصريح للجيش السوداني.

أسرة عمر البشير:

خرجت أمس أسرة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، عن صمتها لتكشف مكان تواجده، وذلك بعد حالة الجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في أسرة “البشير”، أن الرئيس السابق يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى السلاح الطبي في أم درمان بالخرطوم.

فيما قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني المنحل في السودان أحمد هارون، أنهم غادروا السجن وأنهم سيوفرون الحماية لأنفسهم.

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الكلمات الدلالية:
البشير الجيش السوداني الدعم السريع حميدتي

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