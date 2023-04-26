الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
استقرار أسعار الذهب مقابل تراجع مؤشر الدولار
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استقرار أسعار الذهب مقابل تراجع مؤشر الدولار

استقرار أسعار الذهب مقابل تراجع مؤشر الدولار

استقرار أسعار الذهب مقابل تراجع مؤشر الدولار
٠٦:٣٨:٢٤ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تماسك الذهب اليوم الأربعاء، مستقرا عند  2000 دولار للأوقية، في الوقت الذي ارتفع حذر المستثمرين انتظارا لصدور بيانات اقتصادية، ربما تساعد على توقع مسار أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولار للأوقية وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2010.20 دولار، حسب “الاقتصادية”.

وفي الوقت ذاته، انخفض مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يزيد جاذبية المعدن النفيس للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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الذهب أمس

وبالأمس، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في مستهل التعاملات الآسيوية، وجاء الارتفاع نتيجة تراجع الدولار 0.1 %، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1996.99 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% مسجلة 2005.50 دولار.

ومحليا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالمقارنة بأسعار أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.02 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 220.94 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 210.90 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 180.77، وعيار 14 بـ 140.60، وعيار 12 سجل 120.51 ريال.

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