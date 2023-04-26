بمعرض المهنة في جدة.. 30 شركة تعرض آلاف الفرص في هذا الموعد

تواصل- فريق التحرير:

تعتزم أكثر من 30 شركة عرض آلاف فرص العمل خلال مشاركتها في معرض المهنة الـ15 الذي تنظمه جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمبناها الجديد على كورنيش جدة، الإثنين 11 شوال الحالي.

معرض المهنة:

ويستمر المعرض على مدى 3 أيام، والذي يستهدف توفير فرصة مباشرة للقاء يجمع بين الباحثين عن الوظائف ومقدميها، في تخصصات متنوعة ومتطورة تغطي احتياجات سوق العمل.

ويقام معرض المهنة والأعمال الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة في نسخته الجديدة تحت شعار ” تمكين قادة المستقبل، ويفتح أبوابه لجميع الباحثين عن العمل وخريجي المملكة على فترتين:

1-الأولى من 10 وحتى 12 ظهرا.

2- والثانية من 5 حتى 10 مساءً.

ويأتي ذلك بمشاركة عدد كبير من شركات القطاعين العام والخاص والباحثين عن كفاءات سعودية متخصصة في مجالات عدة.

فرص تدريبية

فيما أكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان أنهم يشعرون بالفخر للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرص تدريبية ووظيفية رفيعة لعدد كبير من شباب وفتيات الوطن.

وأوضح أن معرض المهنة حقق نجاحات كبيرة على مدار 14 عاما ماضية.

كما استقطب أبرز الشركات في القطاعين العام والخاص، نظير السمعة الكبيرة التي يتمتع بها خريجو الجامعة في جميع التخصصات، بحسب الوطن.

اقرأ أيضا

ضبط 13 مخالفًا لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر في جازان وجدة