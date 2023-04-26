متداول.. لحظة اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران عباس سليماني

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وثق مقطع فيديو متداول، نشرته “الحدث”، لحظة اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران عباس علي سليماني في مدينة بابلسر شمالي إيران.

وأظهر المقطع، جلوس عباس سليماني في أحد المكاتب العامة، وفجأة جاء شخص مسلح وبدأ يتجول في الموقع، دون أن يتدخل الأمن، وبدأ الشخص المسلح يخطو خلف سليماني، وأطلق عليه رصاصات قاتلة في الرأس أردته قتيلا في الحال.

من هو عباس سليماني؟

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم الأربعاء ، مقتل عباس علي سليماني عضو مجلس الخبراء الإيراني المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، في هجوم في شمال إيران نفذه مسلح.

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وأوضحت الوكالة أن سليماني قتل صباح اليوم (الأربعاء) في هجوم مسلح” في بلدة بابلسر الواقعة على بحر قزوين على بعد 230 كيلومترا شمال طهران.

ويشغل سليماني منصب ممثل مرشد الثورة الإيرانية وإمام صلاة الجمعة في كاشان وسط البلاد بين طهران وأصفهان، وفي زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان وهي منطقة في الجنوب الشرقي تضم مسلمين سنة.

ومجلس الخبراء الذي كان عضوًا فيه هو هيئة مؤلفة من 88 دينيًا يتم انتخابهم لمدة ثماني سنوات بالاقتراع العام المباشر من مجموعة من المرشحين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور.

وهو مسؤول عن تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله، ويحق له دستوريًا عزله وتعيين شخص جديد إذا رأى ذلك ضروريًا.

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