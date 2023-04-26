الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عطل مفاجيء يضرب مواقع دولة الاحتلال
“أصعب 3 أيام في حياتي”.. معاناة طلاب أفارقة في السودان
متداول.. لحظة اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران عباس سليماني
استقرار أسعار الذهب مقابل تراجع مؤشر الدولار
اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني والدعم السريع.. من أطلق قيادات البشير من سجن كوبر؟
شاهد.. تدفق السيول بشعيب الجردانية شمال الرياض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحذير من “الأرصاد” لمنطقة القصيم حتى العاشرة مساءً

تحذير من “الأرصاد” لمنطقة القصيم حتى العاشرة مساءً

تحذير من “الأرصاد” لمنطقة القصيم حتى العاشرة مساءً
٠٦:٠٩:٠٠ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، قبل قليل، تحذيرا، شمل أجزاء من منطقة القصيم، توقع -بمشيئة الله- هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

أجزاء من القصيم

وشمل التحذير، الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، الشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء، ويستمر التحذير حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 من أبريل.

ونبه “الأرصاد” أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاط في الرياح السطحية، وتساقط برد، وسيول، وانعدام في الرؤية.

اقرأ أيضا:

أخبار السعودية.. تعليق الدراسة وتحذيرات الأرصاد والضمان المطور وجهود الإجلاء من السودان

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول ورياح

وأضاف المركز أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران.

أمطار رعدية ورياح نشطة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة تحذير الأرصاد توقعات الأرصاد طقس السعودية عواصف رعدية منطقة القصية

مواد ذات صلة

المزيد
القطيف.. وفاة بائع بطيخ «دهساً» بحي المجيدية

القطيف.. وفاة بائع بطيخ «دهساً» بحي المجيدية

٠٢:٣٧ ص، الثلاثاء، ٠٤ أكتوبر ٢٠١٦
روسيا تعلن مقتل جندي في سوريا خلال البحث عن الطيارَيْن

روسيا تعلن مقتل جندي في سوريا خلال البحث عن الطيارَيْن

١٠:١٨ م، الثلاثاء، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٥
4 قتلى و45 جريحا في تظاهرات ضد “شارلي إيبدو” بالنيجر

4 قتلى و45 جريحا في تظاهرات ضد “شارلي إيبدو” بالنيجر

١٠:١١ م، الجمعة، ١٦ يناير ٢٠١٥
«الجوازات» ترد على شائعة إيقاف نقل هوية زائر إلى إقامة

«الجوازات» ترد على شائعة إيقاف نقل هوية زائر إلى إقامة

١٠:٣١ م، الخميس، ١٣ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *