تحذير من “الأرصاد” لمنطقة القصيم حتى العاشرة مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، قبل قليل، تحذيرا، شمل أجزاء من منطقة القصيم، توقع -بمشيئة الله- هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

أجزاء من القصيم

وشمل التحذير، الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، الشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء، ويستمر التحذير حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 من أبريل.

ونبه “الأرصاد” أن التأثيرات المصاحبة تشمل نشاط في الرياح السطحية، وتساقط برد، وسيول، وانعدام في الرؤية.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول ورياح

وأضاف المركز أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، عسير، جازان ونجران.

أمطار رعدية ورياح نشطة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة.