“أصعب 3 أيام في حياتي”.. معاناة طلاب أفارقة في السودان

تواصل – فريق التحرير:

وثق طالب من جنسية أفريقية، استغاثة الطلاب في السوان، والراغبين في الإجلاء، عبر مقطع فيديو انتشر خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

بلا طعام ولا ماء

وقال الطالب الذي يحمل الجنسية النيجيرية، إن: “الوضع جنوني هنا.. الجميع يصرخون، وقضينا 3 أيام بلا طعام أو ماء، لا أعرف ما الذي سيحدث، لكنه وضع سيء للغاية”.

وطالب الشاب سفارة بلاده بسرعة إجلاء مواطنيها من السودان، كما ظهر في الفيديو، الذي شاركه حساب قناة “العربية”. تجمع عشرات الأشخاص في انتظار إجراءات الإجلاء،

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وأعلن الجيش السوداني، ظهر اليوم الأربعاء، أنه يتصدى لمجموعات الدعم السريع التي تهاجم القيادة العامة ويكبدهم خسائر فادحة.

تجدد الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي

ومع تجدد الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي، هاجمت مجموعات من قوات الدعم السريع مقر القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم.

بينما أكدت قوات الدعم السريع، أن الجيش هاجم قواتها بمحيط القصر الجمهوري وأرض المعسكرات وسوبا في وقت واحد.

مضادات أرضية ومدفعية ضد طائرات

ومع تحليق طائرات للجيش السوداني في الخرطوم وأم درمان، استخدمت قوات للدعم السريع مضادات أرضية ومدفعية ضد طائرات الجيش بالخرطوم.

منظمة أطباء السودان، أن الوضع الصحي يتجه للأسوأ وهناك مخاطر من انتشار أمراض وأوبئة،