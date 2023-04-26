أرامكو ثاني أكبر شركات العالم بقيمة سوقية 2.11 تريليون دولار

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ارتفع ترتيب شركة الزيت العربية السعودية أرامكو، لتصبح ثاني أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية 2.11 تريليون دولار، أي ما يعادل 7.92 تريليون ريال، بعد أن وصل سهم الشركة، اليوم الأربعاء، إلى 36 ريالا.

تتجاوز مايكروسوفت

ويتصدر ترتيب الشركات المدرجة عالميا حاليا شركة أبل بقيمة سوقية تقارب 2.6 تريليون دولار، ثم أرامكو 2.11 تريليون دولار، ثالثا مايكروسوفت 2.05 تريليون دولار، حسب “الاقتصادية”.

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سهم “أرامكو” يسجل أعلى سعر منذ نوفمبر 2022

أعلى أرباح منذ الإدراج

وحققت أرامكو، في العام الماضي 2022، أعلى أرباح منذ الإدراج، مرتفعة بنسبة 46.5 %، لتبلغ 604 مليار ريال، مقابل 412.4 مليار ريال في 2021.

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط الخام وزيادة كميات المبيعات للشركة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيماويات، وأعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 73.15 مليار ريال عن الربع الرابع بزيادة 4 % عن الربع الثالث.

وفي سياق متصل، كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، أعلن نقل 4 % من أسهمها إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة.