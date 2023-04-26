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سجل 28 ألف إصابة .. الكوليرا يرتفع 10 أضعاف بهذه الدولة
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سجل 28 ألف إصابة .. الكوليرا يرتفع 10 أضعاف بهذه الدولة

سجل 28 ألف إصابة .. الكوليرا يرتفع 10 أضعاف بهذه الدولة

سجل 28 ألف إصابة .. الكوليرا يرتفع 10 أضعاف بهذه الدولة
٠٥:٢١:١٢ م، الأربعاء، ٦ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

ارتفع عدد الإصابات بالكوليرا عشر مرات في موزمبيق منذ فبراير الماضي مع إصابة أكثر من 28 ألف شخص في أعقاب مرور الإعصار فريدي.

طفل يقف امام مستنقع - الفقر - المرض - ارشيفية
طفل يقف امام مستنقع – الفقر – المرض – ارشيفية

 

28 ألف إصابة

وأفاد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في موزمبيق جاي تايلور في مؤتمر صحافي أنه سُجلت أكثر من 28 ألف إصابة بالكوليرا في موزمبيق، مؤكداً أن العدد أكثر بعشر مرات من الرقم المسجل في بداية شهر فبراير وأن الإصابات في تزايد مستمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت الشهر الماضي من أن موزمبيق تشهد أسوأ تفشٍّ للكوليرا منذ أكثر من عقد إذ تسبب بوفاة 123 شخصاً منذ نهاية العام الماضي.

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الكلمات الدلالية:
الصحة العالمية الكوليرا مرض الكوليرا موزمبيق

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